Padeiro é encontrado morto dentro de casa e polícia intima amigo

O padeiro Ladwilson Carbajal Monteiro, 44, foi encontrado morto, na manhã dessa quarta-feira (1º), dentro da residência dele, no beco Dom Henrique, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. Conforme testemunhas, na tarde de domingo, a vítima teve um mal estar e acabou desmaiando. Entretanto, a polícia desconfia da versão apresentada por um amigo da vítima, que chamou o socorro médico apenas na madrugada, e o notificou para prestar depoimento.

Conforme policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na tarde de terça-feira, quando padeiro estava fazendo almoço, teve um mal súbito e ficou desacordado. Um amigo dele, que morava na residência, não chamou socorro e foi dormir. Quando acordou pela madrugada, percebeu que Ladwilson não tinha acordado e assim, acabou chamando socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, no entanto, o padeiro já estavam sem vida. Ao chegarem no local, os socorristas do Samu atestaram o óbito, mas somente na manhã de hoje é que os policiais foram acionados.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo e informou que o óbito pode ter sido natural, entretanto, o laudo do órgão vai apontar qual a verdadeira causa do falecimento de Ladwilson Carbajal. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que vai intimar o amigo do padeiro para depor e esclarecer as circunstâncias que levaram a vítima à morte.

Ana Sena

EM TEMPO