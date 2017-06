Paço da Liberdade reabre na segunda-feira com exposição “Dom Quixote”

A partir desta segunda-feira, 5/6, o Paço da Liberdade, no Centro Histórico de Manaus, retomará suas atividades e dará continuidade a exposição “Dom Quixote: Sonhando o sonho impossível”. A visitação é gratuita. O Paço da Liberdade interrompeu suas atividades no fim do mês de abril, após as fortes chuvas que atingiram Manaus danificarem o transformador de energia do espaço. O horário de funcionamento permanece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30, e aos sábados, de 9h às 12h30.

O Paço da Liberdade é administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e está localizado na Rua Gabriel Salgado, s/n, no Centro Histórico da cidade.

Exposição

A programação do Paço da Liberdade retornará com a exposição de “Dom Quixote – Sonhando o sonho impossível”, do professor e colecionador José Seráfico. A exposição conta com peças feitas de parafuso à cerâmica italiana, em homenagem a uma das mais importantes obras da literatura mundial, “Dom Quixote”, escrita pelo espanhol Miguel de Cervantes.

Das mais de 80 peças cedidas para a curadoria do artista Óscar Ramos, 20 peças do ‘cavaleiro andante’ foram selecionadas para a exposição.

Com informações da assessoria