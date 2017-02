Pacientes de CAPS usam academias ao ar livre como estratégia de assistência

Pessoas com transtornos relacionados ao uso de substâncias químicas atendidas no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS AD) Dr. Afrânio Soares participaram, nesta quinta-feira (23), de atividade física na Academia ao Ar Livre do Complexo Turístico Ponta Negra.

A ação faz parte do programa de assistência qualificada que o CAPS AD disponibiliza aos pacientes que fazem uso de álcool e outras drogas, com atendimento individual, em grupo, domiciliar e à família, com oferta assistida de medicamentos, oficinas terapêuticas, práticas corporais e expressivas, enfocando na inserção familiar e social.

“A utilização de espaços públicos para atividade lúdicas, recreativas e esportivas é uma das estratégias que os profissionais de saúde encontraram para promover a saúde física e mental, aproveitando a estrutura existente no município de Manaus”, destaca o secretário municipal de Saúde, Homero de Miranda Leão Neto.

O educador físico Eduardo Missiaggia, coordenador do grupo de Atividades Físicas do CAPS AD no turno da manhã, explica que a ação acontece todas as quintas-feiras, com visita a diferentes áreas públicas no município de Manaus, e que reúne, em média, 20 pessoas.

Além das Academias ao Ar Livre, são realizadas caminhadas na ponte Rio Negro e nas trilhas do Parque do Mindu e do Parque dos Bilhares. No Complexo Turístico Ponta Negra, quando possível, o grupo também pratica natação e futebol.

“O ganho principal não é em relação às questões físicas, já que a atividade acontece apenas uma vez na semana, orientando os participantes para a continuidade da prática esportiva nos outros dias da semana. Mas é uma atividade essencial para promover a socialização e interação do grupo, colaborando para melhorar a autoestima de cada um”, afirma Eduardo Missiaggia.

O CAPS AD Dr. Afrânio Soares fica localizado na rua Ephigênio Sales, conjunto Jardim Espanha III, Quadra I, Casa 05, Aleixo, e oferece atendimento com profissionais médicos (clínico geral e psiquiatra), psicólogo, terapeuta ocupacional, farmacêutico, nutricionista, profissional de educação física, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Atualmente, são 2.882 pacientes já cadastrados e 869 participando de forma regular das atividades oferecidas pelo centro.

Com informações da assessoria