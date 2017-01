Paciente reage a assalto em clínica, atira e fere homem no Centro

Frank de Paula Silva, 37, foi baleado durante um assalto, no fim da tarde desta quinta-feira (5). O homem invadiu a clínica Cedof, localizada na avenida Leonardo Malcher, bairro Centro, Zona Sul, com mais dois comparsas armados. Um paciente, que não teve o nome divulgado, reagiu e efetuou disparos contra o trio.

As informações foram repassadas por policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, em conjunto com a Força Tática e a Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). O crime aconteceu, por volta das 17h30.

Após ser baleado, o homem foi socorrido pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, Zona Centro Sul.

Os outros dois homens, que participaram da ação criminosa, conseguiram fugir. A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul.

A equipe de reportagem entrou em contato, por telefone, com a assessoria de comunicação do HPS 28 de Agosto, para saber o estado de saúde de Frank, mas as ligações não foram atendidas. Ainda não há informações sobre o valor e os objetos levados pelos criminosos.

