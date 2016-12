PAC da Galeria Espírito Santo quer dobrar número de atendimentos

O Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Municipal, instalado na Galeria Espírito Santo, na esquina da ruas 24 de Maio com Joaquim Sarmento, no Centro, foi reinaugurado, nesta segunda-feira (26). No novo espaço, o PAC pretende dobrar o número de atendimentos diários.

O PAC foi inaugurado em agosto de 2014 e atendia cerca de 100 pessoas por dia das 8h às 14h. Agora, com a ampliação, a Prefeitura de Manaus pretende duplicar para 200 o número de atendimentos diários.

Se antes o local contava com serviços da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef) e também os relacionados à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), além das expedições da 1ª Via da Carteira de Identidade, agora, além destes que continuarão disponíveis, o ‘novo’ PAC vai contar com um setor da Defensoria Pública do Estado (DPE) e um posto do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) já a partir do dia 2 de janeiro.

Para o coordenador da Galeria Espirito Santo, José Assis, a ampliação do PAC vai melhorar o fluxo de pessoas no local. “Com mais estes espaços aqui na galeria, teremos mais pessoas que virão resolver problemas aqui e acabarão conhecendo as lojas e fazendo compras. Será muito bom para os comerciantes”, disse.

