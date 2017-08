Pabllo Vittar faz show em Manaus em outubro

Pabllo Vittar vem a Manaus no dia 7 de outubro, na quadra da Aparecida – fotos: Divulgação

O mundo está conhecendo a arte da drag queen brasileira Phabullo Rodrigues da Silva, mais conhecida como Pabllo Vittar. Após a grande repercussão da parceria com a cantora pop Anitta e o grupo de produtores Major Lazer na música “Sua Cara” e de emplacar nacionalmente nas rádios a irresistível “KO”, o estrondoso sucesso traz Vittar, pela primeira vez, à capital amazonense durante a turnê de seu álbum, a “Vai Passar Mal Tour”. Ele se apresentará no dia 7 de outubro, durante o Manaus Pop Festival, na quadra da escola de samba Aparecida (avenida Ramos Ferreira).

Nascido em São Luís do Maranhão, Pabllo se mudou para São Paulo em 2009, acompanhado da mãe e da irmã, para investir na carreira artística. Foi com “Open Bar”, versão para a canção “Lean On”, do mesmo Major Lazer com a cantora MØ, que a drag queen deu início a uma carreira de ascensão ultraveloz em 2015. Em menos de um mês, o vídeo atingiu a marca de um milhão de visualizações no YouTube.

Pablo Vittar participou do clipe “Sua Cara”, em parceria com Major Lazer e Anitta

Em pouco mais de um ano, o cantor ainda virou crooner da banda do programa “Amor e Sexo”, comandado por Fernanda Lima, garoto-propaganda da marca Avon e lançou seu álbum de estreia, “Vai Passar Mal”. O álbum atingiu a terceira posição do iTunes brasileiro em sua semana de lançamento. É considerado uma mistura de pop com outros estilos, como samba, tecnomelody, funk carioca, arrocha, forró e dance.

O primeiro hit do disco a ser emplacado foi “Todo Dia”, no Carnaval deste ano – uma batida de funk com uma letra em que diz que não é preciso a festa para se divertir e ser quem você é. Em seguida, “KO”, lançada em abril deste ano, passou dez dias consecutivos em primeiro lugar no Deezer brasileiro. O clipe já conta com 87 milhões de visualizações. A canção só perdeu o posto para o próprio Pabllo uma semana atrás, com o lançamento do single “Sua Cara”.

Gravado no deserto do Saara, o videoclipe da parceria, que movimentou a internet, está em terceiro lugar entre os mais assistidos do YouTube nas primeiras 24 horas. Com 20 milhões, só fica atrás da campeã “Hello”, de Adele (27,7 milhões), e da vice Taylor Swift (20,1 millhões), com “Bad Blood”. Durante a divulgação de “Sua Cara”, Vittar ainda foi destaque em reportagem na revista americana especializada em música, “Billboard”.

‘Drag Race’

Sua conta no Instagram também teve rápida expansão, superando uma das drags mais famosas do mundo, RuPaul – do reality “RuPaul’s Drag Race”. Pabllo ultrapassa 2,8 milhões de seguidores – no fim de junho, tinha 1,4 milhão. “Para mim, RuPaul tem que ter cem milhões seguidores porque ela é uma rainha. Então, são só números. Fico feliz porque é representatividade para as drags do Brasil”, comenta.

Depois de Anitta, a drag gravou dueto com Preta Gil em “Decote”

Depois de Anitta, a drag gravou dueto com Preta Gil em “Decote” – primeiro single do álbum “Todas as Cores”. O lançamento será no aniversário de Preta, celebrado na amanhã. “Pabllo é a revolução que a música e a sociedade precisavam neste momento”, afirma. Artista independente, Pabllo deve assinar contrato com uma gravadora em breve. Em outubro, entra em estúdio em Los Angeles para produção do segundo álbum.

Os ingressos para o Manaus Pop Festival já estão à venda em três lotes a partir de R$ 40 e podem ser adquiridos pela internet, pelo site Sympla (www.sympla.com.br).

