‘Pabllo Vittar é tranquila e sem frescura’, diz Anitta durante lançamento do novo clipe

“Pabllo é simples, tranquila e sem frescura. Somos bem parecidos”, afirmou Anitta durante entrevista para o lançamento do clipe “Sua Cara”, parceria da cantora com a drag queen e com Major Lazer.

Já a drag queen Pabllo Vittar afirmou que realizou dois sonhos em um: trabalhar com Anitta e Major Lazer. “Trabalhar com Anitta, que é um ícone, reformula pensamentos, quebra barreiras e está sempre à frente do nosso tempo, e trabalhar com o Major Lazer, que levou a música eletrônica pra outro patamar e que eu sou fã”, disse Pabllo Vitta.

“Clipes são sempre caros… E indo pro Marrocos dá pra imaginar que foi bem mais, né? Tento criar estratégia pra compensar a grana de alguma forma. Tem que encarar como investimento”, afirmou a funkeira.

Anitta disse ainda que foi bem difícil e cansativo gravar no deserto do Saara. “Passei muito mal com o calor. Com macacão de plástico, fiquei subindo e descendo as dunas umas 15 vezes, cantando e dançando. Fiquei umas cinco horas de pé.”

As duas cantoras falaram que foram mais de 12 horas de trabalho para a gravação do clipe em Marrocos. “Foi desde o nascer do sol e depois a noite.”

A festa “Combathy” foi idealizada pela cantora pensando especialmente no público LGBT. Esta é a primeira edição do evento, que tem como proposta unir a apresentação de um ícone LGBT à de Anitta para um “duelo” no palco, presenteando o público da noite com um show duplo.

“O público gay me abraçou, amo eles, me identifico e sempre tive vontade de criar uma festa minha”, disse Anitta.

Neste sábado (29), a dupla bombou nas redes sociais com o making of do clipe, causando alvoroço nos fãs. O single é uma parceira com o trio de música eletrônica Major Lazer e foi gravado no deserto do Marrocos. A direção é de Bruno Ilogti e Giovanni Bianco. Eles trabalharam com Anitta em “Paradinha”.

Cris Veronez

Folhapress