Pabllo Vittar e Sandy vão cantar juntas no ‘Criança Esperança’

Sandy, 34, e Pabllo Vittar, 22, vão dividir o palco do “Criança Esperança”, atração anual da Globo que visa arrecadar doações para projetos sociais. Em 2017, a 32ª edição do programa acontecerá no dia 17 de agosto.

A informação foi confirmada ao “F5”, da Folha de S.Paulo, pela assessorias de Pabllo e da Globo nesta segunda-feira (7).

O tradicional show do evento ainda contará com participações de Luan Santana, Simone e Simaria, Nando Reis, Ana Vilela, Nego do Borel, Tiago Iorc e Alexandre Pires, entre outros artistas.

Pabllo Vittar

A drag queen Pabllo viu sua carreira decolar depois de virar crooner da banda do programa “Amor e Sexo”, comandado por Fernanda Lima na Globo.

Pouco depois, a artista lançou seu álbum de estreia, o “Vai Passar Mal”. No carnaval de 2017, Pabllo viu emplacar seu primeiro, o “Todo Dia” -a música é uma batida de funk com uma letra em que diz que não é preciso a festa para ser vadia todo dia.

Em seguida, o single “K.O.” passou dez dias consecutivos a liderar as paradas de sucesso do país.

A canção perdeu o posto para a própria Pabllo uma semana atrás, com o lançamento de “Sua Cara”, single de Major Lazer com Anitta. O videoclipe está em terceiro lugar entre os mais assistidos do YouTube nas primeiras 24 horas.

