Oxê! Bar e Petisco Nordestino’ terá comidas típicas e muito pé de serra no fim de semana

A casa mais nordestina de Manaus, Ôxe! Bar & Petiscos Nordestinos, localizado na rua Santa Helena, 06, Qd. F, Adrianópolis, Zone Centro-sul, preparou um fim de semana com o melhor do Forró Pé de Serra e da Culinária Nordestina.

O Ôxe! Bar se consolida como um ponto de encontro de amigos que admiram as delícias da Cultura Nordestina, em um local aconchegante com gastronomia, música e decoração típicas e com peculiar e calorosa receptividade. O ambiente resgata as pequenas residências de famílias genuinamente nordestinas, com fogão de lenha, banquetas de madeiras, retratos de família, ao sabor das deliciosas e tradicionais, Buchada de Bode, Carneiro Guisado ao Leite de Côco e Carne de Sol. Os famosos petiscos da casa atraem os clientes pelo sabor aprimorado, como o Dadinho de Tapioca, Cuscuz Recheado, Caldinhos Especiais de Frutos do Mar e Feijão.

Além do famoso Caipirão, elaborado a partir de um mix de drinks especiais, com cachaças nordestinas e, mineiras, vinho, whisky, rum, saquê ou vodka, com ou sem frutas, aliados ao sabor do melado de cana, também foram inseridas ao cardápio as cachaças 51, que são produzidas em tonéis de whisky.

Na sexta-feira (5), a grande atração da noite é o Forró Xote Bom, que nasceu há dois anos, como resultado de reunião de final de semana de um grupo de amigos que tocam em seu repertório sucessos como “Xote das Meninas”, de Luiz Gonzaga, “Espumas ao Vento”, Flávio José, “Morena Tropicana” de Alceu Valença, entre outros hits.

“Aos apaixonados pelo verdadeiro ritmo e sabor inigualável do nordeste, o melhor local é o Ôxe! Bar & Petiscos Nordestinos”, convida Edu Cintrão, vocalista do Forró Xote Bom que toca ao lado de Marcus Silva (Zabumba) e Maestro Nioco (Sanfona).

O Forró Cabra Macho fará um mix de ritmos no sábado (6), com Forró Pé de Serra e Músicas Regionais, com a participação especial de Júlia Carvalho, com sertanejo, sofrência e sertanejo universitário.

Serviço

O quê: Forró Xote Bom no Ôxe! Bar & Petiscos Nordestinos

Onde: Rua Santa Helena, 06, Qd. F, Adrianópolis

Quando: 05 de maio (sexta-feira)

Quanto: Couvert Artístico R$ 15,00

Agenda

Sexta-feira (5)- Forró Xote Bom- a partir das 21h

06/08 (sábado)- Forró Cabra Macho- a partir das 21h

Informações e Reservas: (92) 99226 – 1628

Fan Page: https://www.facebook.com/oxebar

