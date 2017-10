Outubro Rosa Pet’s oferece atendimento gratuito para animais de estimação

A 3ª edição da campanha Outubro Rosa Pet’s – de prevenção ao câncer de mama em animais de estimação – acontece no dia 27 de outubro, das 9h as 12h, na Clínica Veterinária (Clinivet) da Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), localizada na rua Rio Solimões, conjunto Abílio Nery, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

Além de exames preventivos e de rotina, os animais também passarão por vermifugação, triagem, biopsias, citologias e aplicação de acaricida.

Segundo a coordenação da campanha, a proposta é mostrar que animais de estimação, assim como seres humanos, também correm risco de desenvolver câncer de mama, tendo em vista que a doença é um dos tumores mais comuns em cadelas e gatas.

Para os coordenadores, a campanha é de âmbito nacional, sendo promovida também nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. “A ideia surgiu da necessidade de divulgar a comunidade (proprietários de animais, alunos de graduação e médicos veterinários)”, destaca a organização.

Estão envolvidos na campanha alunos de medicina veterinária da faculdade e professores do curso.

Serviço:

O quê: Outubro Rosa Pet’s;

Quando: dia 27 de outubro (sexta-feira) das 9h às 12h;

Onde: CliniVet (Rua Rio Solimões, Conjunto Abílio Nery, nº 292 – Adrianópolis)

EM TEMPO

Com informações da assessoria

