Outubro Rosa encerra em Manaus com mutirão de reconstrução mamária na FCecomn e caminhada na Ponta Negra

Um mutirão de reconstrução mamária e uma caminhada na Ponta Negra marcam o encerramento da campanha Outubro Rosa em Manaus, durante esta semana, segundo informações da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon).

Referência no tratamento do câncer no Estado, a FCecon foi escolhida para participar do Mutirão Nacional de Reconstrução Mamária, promovido em todo o Brasil pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Conforme a assessoria da instituição, foram selecionadas para as cirurgias reparadoras 14 pacientes da FCecon, submetidas a mastectomias parciais, totais e bilaterais, durante o tratamento do câncer de mama, o segundo tipo da doença com maior prevalência no Amazonas.

O mutirão começou nesta segunda-feira (24), e segue até o dia 29, informou o diretor-presidente da Fundação, cirurgião oncológico Marco Antônio Ricci.

Ricci destacou que quatro especialistas, entre eles o médico cirurgião plástico Roberto Pereira, da FCecon, estão participando da ação. As pacientes foram selecionadas previamente, através de critérios como aptidão clínica e idade.

“Há alguns anos, fazemos rotineiramente a reconstrução mamária na FCecon, com o suporte da equipe de mastologia e de cirurgia plástica da instituição. A primeira opção durante a mastectomia, é a realização da reconstrução imediata, com implante de prótese de silicone, logo após a retirada na mama, inclusive no mesmo procedimento. Mas há casos em que a cirurgia reconstrutiva é feita posteriormente, quando a paciente não apresenta condições clínicas de ser submetida ao duplo procedimento ou precisa de algum tipo de tratamento complementar que contraindique temporariamente o implante da prótese”, explicou Ricci. Um exemplo é o tratamento de radioterapia.

Caminhada

A Ponta Negra será palco, nesta quarta-feira (26), às 17h, da ‘Caminhada das Vitoriosas’, atividade que encerra oficialmente a campanha Outubro Rosa 2016, no Amazonas.

Estão envolvidos na ação a FCecon, instituições parceiras, movimentos de mulheres e ONGs de apoio à causa câncer, como Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc), Rede Feminina de Combate ao Câncer e Centro de Integração Amigas da Mama (Ciam), um dos braços da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama). A entidade é responsável pela realização do movimento em todo o Brasil.

A expectativa é que, pelo menos, mil pessoas participem do evento. Segundo a coordenadora estadual de atenção oncológica, enfermeira Marília Muniz, uma das parceiras do movimento no Amazonas, a Marinha do Brasil, participará da atividade, com o Navio de Assistência Hospitalar Dr. Montenegro iluminado de rosa no Rio Negro.

Com informações da assessoria