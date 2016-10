Outubro Rosa: atividades em shoppings chamam a atenção para prevenção ao câncer de mama e colo uterino

As ações em prol da campanha Outubro Rosa continuam a todo vapor em Manaus e alguns centros de compras da cidade recebem ações especiais visando alertar a população para prevenção ao câncer de mama e colo uterino, que estão entre os que mais afetam as mulheres.

No Amazonas Shopping, por exemplo, o ‘Lar das Marias’, que atende paciente acometidas pela doença, está com um espaço especial para distribuição de folders e exposição diária de vídeos informativos. No mesmo espaço também estão sendo coletadas doações de cabelos para a confecção de perucas e quem estiver interessado em ajudar pode entregar os fios para as voluntárias que estão lá diariamente para recebe-los.

No local também acontece, todas as sextas-feiras, o ‘Happy Hour da Informação’, com palestras e bate-papos sobre o tema. Nesta sexta (21), por exemplo, a pedagoga e vice-presidente da casa, Maria Luísa Soares de Souza, vai falar sobre os ‘Desafios do terceiro setor na assistência às mulheres com câncer’. O bate-papo começa às 18h, no espaço próximo à praça de alimentação do primeiro piso do mal.

Lembrando que que o objetivo da ação é promover o esclarecimento sobre a prevenção da neoplasia, no dia 28 (encerrando o ciclo de palestras), estará no espaço a psicóloga do Lar das Marias, Conceição Félix, com o tema ‘A Psicologia por um cotidiano livre do mesmo e do estigma que acompanham o diagnóstico de câncer de mama’.

Também há um quiosque com artesanato, bijuterias, utensílios domésticos e objetos de coração foi montado no local para a venda de produtos, todos elaborados pelas moradoras e voluntárias da Casa.

O espaço em apoio a campanha ‘Outubro Rosa’ funciona durante todo o horário do mall. Este é o segundo ano de parceria entre o Amazonas Shopping e o ‘Lar das Marias’.

Exposição

Outro centro comercial que está empenhado em divulgar o tema é o Sumaúma Park Shopping, que trouxe para Manaus a exposição ‘Mulheres de Peito’. O projeto tem por objetivo mostrar quatro pontos importantes: orientação sobre a doença e as opções de tratamento; referências para o enfrentamento da doença; inspiração para manter a essência feminina e desmistificar o câncer de mama como sentença de morte. A exposição é gratuita.

Por meio de totens distribuídos no corredor do piso Japiim (1º andar), os clientes podem conferir trechos do documentário que dá nome a mostra e que foi produzido por Sérgio Lopes, Maria Taccari, Silvia Prado e Mirela Janotti, com direção de Paula Galacini.

Lançado em 2012, durante a 6ª Conferência Brasileira de Câncer de Mama, o projeto foi inspirado no livro ‘Força na Peruca’, da redatora Mirela Janotti. Desde o seu lançamento, até hoje, Lopes revela que foram promovidas exibições fechadas em eventos institucionais voltados para o público feminino em diversas cidades, e também receberam convites para exibir o documentário seguido de debate. “Já estivemos em Porto Alegre, Santa Catarina, Rio de Janeiro e diversas cidades do interior de São Paulo. Agora incluímos Manaus no nosso roteiro”, diz.

Ainda segundo Lopes, o documentário tem impactado positivamente e contribuído para o debate da conscientização. Quem estiver no Sumaúma Park Shopping e for conferir a exposição, pode deixar recados de apoio para mulheres com câncer de mama e que estão sendo colocados em árvores próximas ao local.

Com informação das assessorias