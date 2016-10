Outubro Rosa alcança meta de exames e será concluída com caminhada em Parintins

Uma caminhada marcará o encerramento da Campanha Outubro nesta quinta-feira (27) com saída da Praça dos Bois às 16h até a Praça da Catedral. A meta de 2016 foi alcançada com a realização de aproximadamente 1.400 exames em todos os Centros de Saúde na Zona Urbana e Rural do município. Todas as mulheres que realizaram exames de preventivo ou toque na mama recebem um cupom para ganhar camisa da campanha e participar da caminhada.

A exemplo de outros anos, a campanha Outubro Rosa no Amazonas teve o objetivo de alertar e prevenir as mulheres do câncer do colo de útero já que índice é elevado na região norte. Assim como em outros estados, também foi dada ênfase a descoberta precoce de nódulos que levam ao câncer de mama.

De acordo com a coordenadora da atenção básica, enfermeira Bethânia Pacheco, no mês de outubro os exames de preventivo são oferecidos as mulheres em todos os postos de saúde de segunda a sexta-feira de 8h às 17 horas. Ela explica que também ocorrem palestras educativas e oficinas que tratam sobre as descobertas precoces das doenças e as chances de cura.

“Essa é uma maneira de concluir com chave de ouro uma das campanhas de grande importância para a sociedade, que cuida da saúde da mulher. Todas estão convidadas a fazer a coleta, pois ainda dá tempo e, consequentemente, a participar da caminhada vestindo a camisa rosa”, destaca.

Com informações da assessoria