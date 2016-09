Outra mala com partes de corpo humano é encontrada atrás de cemitério em Manaus

Outra mala com partes de um corpo esquartejado foi encontrada na manhã desta sexta-feira (9), na rua Belém, bairro Nossas Senhoras das Graças, atrás do cemitério São João Batista, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A mala foi encontrada por um morador que não teve o nome divulgado. Conforme informações de populares, o homem passou pelo local na noite de ontem viu a mala, mas não deu muita importância, porém, na manhã de hoje, quando passou novamente pelo local, sentiu um forte odor.

Ainda conforme populares, devido ao forte odor vindo da mala, o homem resolveu a abrir e se deparou com partes de um corpo humano, acionando a Polícia Militar.

Conforme o delegado Ivo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), provavelmente os membros que estão dentro da sejam uma cabeça e braços.

Ele também informou que tudo indica que seja o restante do corpo que foi encontrado na manhã de ontem, dentro de outra mala, na calcada do cemitério São João Batista, na avenida Boulevard Álvaro Maia, também na Zona Centro-Sul da cidade.

Ainda conforme Ivo Martins, as investigações para identificar a vítima estão sendo feitas. A equipe está verificando a lista de desaparecidos nos últimos dias e as câmeras de segurança dos locais onde as malas foram encontradas.

A mala foi removida pelo Instituto Médico Legal (IML), onde os restos mortais passarão por exame de DNA.

Por equipe EM TEMPO Online