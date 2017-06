Ousadia: escola ao lado da delegacia de roubos é assaltada no bairro Alvorada

A ousadia dos assaltantes em Manaus parece não ter mais limites. Por volta das 21h20 desta quarta-feira (31), quatro criminosos, armados com facas e armas de fogo pularam o muro da Escola Estadual Senador Manuel Severiano Nunes, que fica ao lado da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), na rua 7 de Abril, Alvorada 2, Zona Centro-Oeste de Manaus, e assaltaram alunos e funcionários da instituição.

Os assaltantes invadiram a sala de dança da escola, onde alguns alunos ensaiavam coreografias e roubaram celulares e dinheiro dos estudantes. Após o crime, os homens fugiram sem ser identificados.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) informou que adotou medidas emergenciais e nesta quinta-feira (1) deve enviar um engenheiro ao local para viabilizar a instalação de arame farpado no muro da instituição de ensino.

A Secretaria também solicitou reforço policial no entorno da escola, em reunião realizada com o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, e Governador do Estado, David Almeida, nesta semana.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na DERFD, que está investigando o caso e deve analisar as imagens das câmeras de segurança da escola.

Com informações da assessoria

Daniel Landazuri

EM TEMPO

Saiba mais

Assaltantes invadem escola e agridem alunos na Zona Norte



Bandidos invadem Escola Municipal em Manaus e assaltam alunos e professora

Alunos são assaltados dentro de escola no Nova Cidade

Escola em Manaus é assaltada e ladrões defecam na sala dos professores