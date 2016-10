‘Ouro Negro’ apreende 8 toneladas de carvão vegetal comercializados irregularmente no Jorge Teixeira

A operação ‘Ouro Negro’, deflagrada na manhã desta quinta-feira (26), pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), apreendeu oito toneladas de carvão vegetal em situação irregular, encontradas em uma casa localizada na Rua I do bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. A ação contou com a participação de gerentes fiscais do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e servidores do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM).

Segundo o delegado titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), Samir Freire, as equipes chegaram até a residência, pertencente à técnica de enfermagem Rogéria Soares de Souza, 40, após o recebimento de uma denúncia, relatando a venda e o armazenamento ilegal de carvão vegetal.

“Nossa equipe foi até o local indicado e constatou a veracidade das delações. Apreendemos no local oito toneladas de carvão vegetal e um caminhão de carga. A proprietária, que já foi presa pelo mesmo delito, foi autuada, em flagrante, por armazenamento de carvão irregular e poluição. Lembrando que, para comercializar carvão vegetal é necessário que o proprietário tenha nota fiscal, Documento de Origem Florestal (DOF) e a licença para comercialização do material”, explicou Samir.

O fiscal do Ipaam que participou da ação informou que esses documentos são expedidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pelo Ipaam, mas que a proprietária da carvoaria irregular não apresentou qualquer um desses registros. “Fiscalizamos outras duas carvoarias, localizadas, respectivamente, na rua Vitória Régia e na rua Hilário Gurjão, ambas no bairro Jorge Teixeira. Nesses outros locais a atividade estava devidamente regularizada”, ressaltou o titular da Dema.

Durante os procedimentos legais realizados na especializada, foram estipuladas multas de R$ 13,5 mil por 45 metros cúbicos de carvão, multa por falta de autorização no valor de R$ 10 mil, embargo do local e foi arbitrada fiança de dois salários mínimos, pagos por Rogéria, que ao término dos procedimentos foi liberada para responder pelo crime em liberdade. Toda mercadoria apreendida será doada ao Exército Brasileiro (EB).

Com informações da assessoria