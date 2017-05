Óticas de Manaus recebem fiscalização

O Procon Amazonas e a Delegacia do Consumidor (Decon) realizaram na manhã desta terça, 9, fiscalização em óticas do centro de Manaus e também da zona norte da capital. De acordo com a assessoria, a açao foi motivada por denúncias feitas aos órgãos de defesa do consumidor relacionadas a irregularidades como venda casada de produtos e oferecimento de consulta gratuita com profissionais não habilitados.

Durante as visitas, os dois órgãos constataram indícios de irregularidades que serão apurados. Caso constatadas as irregularidades, os órgãos tomarão as medidas administrativas e criminais.O Procon Amazonas também verificou se haveria nos locais, a existência de placas com as informações do 0800 do Procon AM.

A Secretária Executiva do PROCON/AM Rosely Fernandes ressaltou a importância do consumidor exigir documentos que comprovem se o profissional que irá realizar o exame oftalmológico é habilitado. ” Técnicos optometristas não podem consultar pacientes. Além disso, a venda casada é proibida”, afirmou.

O delegado titular da Decon, Lázaro Ramos, destacou o trabalho conjunto dos órgãos para que haja a garantia de respeito aos direitos do consumidor.

Com informações da assessoria