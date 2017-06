Otaviano Costa deixa elenco da ‘Escolinha’ e se despede de personagem

Otaviano não conseguiu conciliar as gravações do humorístico e do Vídeo Show – Divulgação

Otaviano Costa, 44, que dava vida ao Ptolomeu da “Nova Escolinha do Professor Raimundo”, falou sobre a despedida do personagem neste domingo (11). “Adoraria ter continuado, mas pelo enorme compromisso que tenho agora com a Rádio Globo e ainda mais o Vídeo Show, meus horários acabaram chocando diretamente com as gravações”.

O ator e apresentador, que também comanda o Vídeo Show, estreou a atração “No Ar”, na Rádio Globo, nesta segunda (12).

Segundo publicação compartilhada na rede social Instagram, ele e a Globo tentaram, sem sucesso, conciliar as gravações. “Uma enorme pena, mas deixo esta sala de aula com a honra de ter feito um personagem tão incrível quanto mágico, ao lado de tantos outros que sempre viverão em nossos corações e mentes, sob o olhar eterno do nosso grande e saudoso mestre Chico Anysio”.

O personagem, entretanto, continuará com outro ator cujo nome ainda não foi divulgado. “Ptolomeu continuará com um novo ator e toda uma classe de gênios, prontos para nos fazer rir e emocionar, numa grande lição de amor e humor”.

Originalmente, Ptolomeu foi interpretado pelo ator Nizo Neto, filho de Chico Anysio, o professor Raimundo. Estudioso, o aluno corrigia colegas e era elogiado pelo mestre, “Queria ter um filho assim”. A resposta ao docente virou o bordão do personagem: “Nem tanto, mestre, nem tanto”.

FolhaPress