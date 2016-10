Oswaldo fecha com Corinthians e será novo treinador após deixar o Sport

O Corinthians tem acerto com Oswaldo de Oliveira para ser o novo treinador do clube. Campeão do Mundial de Clubes da Fifa em 2000 no comando corintiano, ele deixará o clube pernambucano para assinar novo vínculo, possivelmente até dezembro de 2017.

Aos 65 anos, Oswaldo foi uma escolha pessoal do presidente Roberto de Andrade, que ignorou apelos de alguns de seus aliados para que buscasse um treinador em melhor momento. A nove rodadas do fim do Brasileiro, o Sport comandado por ele se encontra na 16ª posição.

Oswaldo é esperança da direção corintiana para levar o clube para a Copa Libertadores do próximo ano, seja pela Copa do Brasil ou pelo Brasileiro. Ele irá passar pelo Parque São Jorge pela terceira vez na carreira. Além da passagem marcante em 2000, o treinador também dirigiu o Corinthians em 2004, sem sucesso.

Além dele, a direção corintiana trabalhava com mais três possibilidades. Roger Machado foi consultado assim que deixou o Grêmio, mas alegou que não gostaria de assumir outra equipe neste ano. Além disso, era visto como inexperiente. O ex-presidente Andrés Sanchez defendia a contratação de Eduardo Baptista, mas ele se mostrou firme ao compromisso de um novo contrato com a Ponte Preta. Roberto de Andrade também via Dorival Júnior com bons olhos, mas pesou o vínculo com o Santos.

Oswaldo havia sido cotado pelo presidente corintiano em duas ocasiões. Quando planejava a reposição de Mano Menezes, ele se dividiu entre Tite e o próprio Oswaldo, mas optou pelo primeiro. Já recentemente, antes de contratar Cristóvão Borges, também avaliou a possibilidade de tirar o comandante do Sport.

