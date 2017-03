Ossadas humanas são encontradas no Puraquequara

Ossadas humanas foram encontradas no fim da tarde desta segunda-feira (6), por volta das 17h, em uma região de mata próximo à estrada do Puraquequara, bairro de mesmo nome, Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, os restos mortais, possivelmente, são de duas vítimas.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) e Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) estão no local para coletar amostras de DNA e tentar mapear a área. O objetivo é reunir o maior número de material, como ossos e roupas, ou qualquer outro tipo de fragmento que possa ser útil para desvendar o caso.

No local é possível identificar ossos desmembrados de esqueleto humano e, inclusive, crânios. Ainda não há confirmação se as vítimas são fugitivos do sistema penitenciário do Amazonas.

EM TEMPO