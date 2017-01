Ossada humana é encontrada em ramal após denúncia de ação de fugitivos

Na manhã desta quarta-feira (18), peritos do Instituto de Criminalística avaliaram e removeram uma ossada humana que foi encontrada em um ramal, localizado no km 21 da BR-174 (que liga Manaus ao município de Presidente Figueiredo). Os restos mortais foram encontrados durante as buscas aos fugitivos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat).

De acordo com o tenente Paulo Sérgio Cordeiro, do canil da Polícia Militar do Amazonas, os moradores do ramal da Cooperativa acionaram os policiais após dois moradores serem abordados por supostos fugitivos, armados com faca. “Eles queriam comida e roubaram duas latas de conversa, mais duas de sardinha e um pacote de bolacha de uma senhora. Em outra casa, outro detento levou o almoço de um morador”, relatou.

Assim que foram acionados, os policiais fizeram buscas nas matas ao redor da comunidade e acabaram encontrando a ossada. “A cadela Dessana, que ficou no lugar do cão Horus, foi quem achou a ossada no fim da tarde de terça-feira. Segundo a perícia, não há como saber se pertence a um homem ou uma mulher. A pessoa foi morta há mais de três anos”.

Ainda segundo o policial, os moradores acreditam que os fugitivos estão escondidos nas matas daquela localidade e temem que eles ataquem a qualquer momento. Inclusive, eles encontraram em uma cachoeira, de um balneário no local, a inscrição FDN, que é a sigla usada pela facção criminosa Família do Norte.

O Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas (CBMAM) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados. Os restos mortais foram levados para o setor de antropologia forense do instituto e vão ser avaliados pelos peritos.

Bruna Souza

EM TEMPO