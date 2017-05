Ossada humana é encontrada em matagal na zona Leste de Manaus

Uma ossada humana foi encontrada na manhã desta terça-feira (9), em um matagal no quilômetro 12 do ramal do Brasileirinho, Zona Leste de Manaus. Conforme a perícia, os ossos tem característica de uma pessoa adulta que possivelmente foi morta há quase quatro meses.

De acordo com a Polícia Militar, um caseiro que passava pelo local, avistou a ossada humana e acionou os policiais via disque-denúncia 190. O matagal, onde a ossada foi encontrada, é comumente usado para rituais de magia regra.

A ossada foi removida pelo Instituto Médico Legal (IML) e passará por exames de DNA no Instituto de Criminalística (IC) para identificação da vítima.

