Ossada humana é encontrada em área de indígena

Uma ossada humana foi encontrada por volta das 10h da manhã desta sexta-feira (20), em uma área de preservação indígena, localizada na avenida Curaçal, bairro Nova Cidade, Zona Norte.

De acordo com a polícia, a vítima foi morta e desovada no local há mais de um mês.

Quem encontrou os ossos foi um homem de 32 anos que cortava caminho pelo matagal.

“Eu estava indo para a casa do meu irmão e resolvi pegar um atalho. Quando entrei no matagal e avistei os ossos com um crânio e liguei para a polícia pelo 190”, disse o homem que não quis ter o nome divulgado.

Minutos depois, policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), chegaram ao local, que é de difícil acesso, e confirmaram que se tratava de uma ossada humana.

Uma equipe de peritos foi acionada e os ossos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) onde vão passar por exames para identificar a vítima.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS).

Ana Sena

EM TEMPO