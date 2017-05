Oscarino & Peteleco são tema de documentário que será lançado no cinema nesta terça

Há seis décadas levando alegria ao público amazonense, o ventríloquo Oscarino Varjão e seu inseparável boneco Peteleco agora são tema de documentário. “Oscarino & Peteleco”, dirigido pelo cineasta amazonense Anderson Mendes, será lançado em exibição gratuita na terça-feira (23), às 19h, no Cinemark do Studio 5 Shopping. O filme foi contemplado no Programa de Apoio às Artes – Proarte 2013, por meio da Secretaria de Estado de Cultura.

Com duração de 20 minutos, “Oscarino & Peteleco” acompanha toda a preparação da dupla na véspera de uma apresentação no Teatro Amazonas, retratando com sensibilidade a relação entre Oscarino e seu Peteleco ao longo de mais de 60 anos de carreira, ao mesmo tempo em que o ventríloquo revela as memórias do passado e as esperanças e incertezas com relação ao futuro.

O documentário é resultado de um extenso trabalho de apuração e captação de registros sobre a vida e a carreira de Oscarino Varjão. “Fiz um trabalho, ao longo de quase dez anos, de pesquisa em hemerotecas, emissoras de TV, entrevistas com o próprio Oscarino, parentes e amigos, além de contar com o arquivo pessoal dele”, explica Anderson Mendes, também diretor dos documentários “A incrível História de Coti: Rambo do São Jorge” e “Picolé do Aranha”, além da websérie “Ciclos”.

Com “Oscarino & Peteleco”, Mendes não só presta homenagem a uma das figuras mais emblemáticas da cultura popular no Amazonas, como também revive um registro afetivo que marcou sua infância. “Uma das minhas memórias mais antigas, quando tinha por volta de 4 anos de idade, foi ver uma apresentação da dupla no Centro de Manaus”, revela.

“A vontade de realizar esse documentário, além de registrar e homenagear o trabalho do Oscarino, vem também como uma forma de externar o sentimento de carinho que eu e outras milhares de pessoas na nossa região possuímos para com eles”, completa o cineasta.

Além de Mendes na direção, a equipe técnica da produção é formada por Bruno Pereira, na direção de fotografia; Joanne Monteiro, na direção de produção; Jairo Freitas e Wander Luis, na produção; Márcio Nascimento, na direção de arte; Marcos Feitoza, na colorização; e Luciano Rocha, na edição de som. A operação de câmeras ficou a cargo de Bruno Pereira e Thiago Moraes.

Além da exibição no Cinemark Studio 5, “Oscarino & Peteleco” vai ganhar distribuição na Internet, por meio do canal da produtora Branca3 no Youtube, contando inclusive com legendas closed caption para acessibilidade. O filme deverá participar ainda de mostras e sessões em cineclubes, além de exibições na programação da TV Ufam e do Amazon Sat.

“Toda essa visibilidade é uma grande oportunidade de valorização para os produtores culturais daqui da região, abrindo uma gama de oportunidades”, afirma Anderson Mendes.

Veja o trailler:

Com informações da assessoria