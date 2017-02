Oscar também comete erro em vídeo que homenageia mortos

O anúncio de ‘La La Land’ como vencedor da estatueta de melhor filme não foi o único erro da noite na entrega do Oscar, neste domingo (26). Outro problema ocorreu no tradicional vídeo ‘In Memoriam’, que homenageia membros da comunidade cinematográfica mortos no último ano.

O equívoco aconteceu no momento da menção à figurinista Janet Patterson. No lugar dela, apareceu uma foto de Jan Chapman, amiga da figurinista e que está viva.

“Eu fiquei devastada ao ver a minha foto no lugar da imagem da minha amiga e colaboradora Janet Patterson”, disse a produtora ao site da revista ‘Variety’.

“Pedi que a agência dela encontrasse alguma foto dela que pudesse ser usada no vídeo, e nos disseram que pela Academia estava tudo certo. Janet era muito bonita e foi indicada ao Oscar quatro vezes, então é muito frustrante que o erro não foi reconhecido. Eu estou viva e continuo como produtora”, completou Chapman. A organização do Oscar não comentou o erro.

Patterson havia concorrido por ‘O Piano’, ‘Retratos de uma Mulher’, ‘Oscar e Lucinda’ e ‘O Brilho de uma Paixão’, mas não venceu nenhum deles. Ela morreu em outubro de 2016. Ela e Chapman haviam trabalhado juntas em ‘O Piano’.

Ainda no vídeo de homenagens, o ator Bill Paxton, que morreu no sábado (25), não foi incluído, mas teve seu nome lembrado pela atriz Jennifer Aniston.

Folhapress