‘Oscar da Segurança e Cidadania do Amazonas’ acontece em janeiro e conta com a parceria do EM TEMPO

A sétima edição da maior premiação da área de segurança do estado do Amazonas acontece no Centro Cultural Palácio Rio Negro, às 19h, do dia 27 de janeiro de 2017 e vai homenagear pessoas, servidores e personalidades que foram destaques na preservação da vida do cidadão amazonense durante o ano de 2016. O prêmio, que neste ano tem como tema ‘Integração’, reconhece o trabalho de homens e mulheres incansáveis em prol da segurança e conta com o apoio dos veículos de comunicação que integram o Grupo Raman Neves de Comunicação (GRNC).

O EM TEMPO fechou parceria com o idealizador do projeto, diretor jurídico da Federação dos Sindicatos dos Policiais Civis da Região Norte (Fespol/Norte), assessor da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e também policial civil, Hilton Ferreira da Silva. Ele esteve na sede do jornal e conversou com o vice-presidente do GRNC, Otávio Raman Neves Júnior. Segundo a equipe de marketing, o EM TEMPO vai atuar na divulgação de conteúdo e na cobertura do evento pelas suas diferentes mídias. A TV EM TEMPO, por exemplo, fará um link direto do local onde acontecerá a premiação.

Hilton Ferreira, que foi o primeiro apresentador a criar um programa voltado para a temática da segurança no estado, diz que o evento foi pensado para preencher uma lacuna até então vazia. Segundo ele, existem diversos eventos de premiações espalhados pelo país, mas nenhum deles reconhecia o trabalho em prol da segurança da população. Todos os operadores do sistema de segurança do Amazonas, que foram destaques nas mídias nacionais e internacionais durante a realização da Copa do Mundo de futebol e das Olimpíadas no Brasil, podem ser indicados. Os nomes dos homenageados deste ano ainda serão definidos.

Em 2015, o 6º Oscar da Segurança e Cidadania do Amazonas teve como personalidade do ano o então Ministro do Exército Brasileiro, general Eduardo Dias da Costa Villas Boas, que foi escolhido por unanimidade de votos da comissão que seleciona os indicados para a categoria. Outras 40 personalidades também foram agraciadas com o troféu – que tem duas mãos segurando o mapa do Brasil. A direita representa a segurança e a esquerda a cidadania que, juntas, ‘seguram’ o país.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO