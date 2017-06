Os vikings estão chegando a Manaus

O grupo sueco Amon Amarth vem sendo considerado um dos nomes mais importantes do heavy metal mundial na atualidade. Eles estão com show marcado para esta sexta-feira (2) em Manaus. Os “vikings do metal” desembarcam na capital amazonense praticamente três anos após a última turnê pelo Brasil.

A formação da banda é a mesma e traz Johan Hegg no vocal, Ted Lundström no baixo, Johan Söderberg e Olavi Mikkonen na guitarra e Jocke Wallgren na bateria. O show desta sexta faz parte da turnê do novo álbum “Jomsviking”.

Nesta nova passagem pelo país, o quinteto promete protagonizar grandiosa e memorável exibição pelas cidades que passar. O pré-show será de outra banda norueguesa, o Abbath (ex-Immortal).

O disco

“Jomsviking” é o décimo disco de estúdio do Amon Amarth. Ele foi produzido pelo renomado Andy Sneap (Megadeth, Testament, Accept) e lançado via Metal Blade Records nos EUA e via Sony Music no resto do Mundo.

Este trabalho estreou na 19ª posição do ranking da Billboard 200, e arrancou elogios de toda a imprensa especializada ao classificá-lo como um registro de grande introspecção e complexidade, principalmente por ser o primeiro álbum conceitual do grupo, que retrata um trágico conto de amor e vingança.

Já os noruegueses do Abbath chegam ao Brasil com o status de uma das atrações internacionais mais pedidas pelo público brasileiro. O grupo foi formado em 2015, após o lendário guitarrista e vocalista Olve Eikemo (a.k.a. Abbath Doom Occulta) polemicamente resolver deixar o Immortal.

A banda lançou seu primeiro álbum “Abbath” em 22 de janeiro do ano passado e fez seu show de estreia no Tuska Open Air e caiu na estrada ao lado do Children of Bodom pelos EUA. Neste momento, Abbath, King ov Hell (baixo) e Creature (bateria) estão produzindo um novo registo, que deverá ser lançado ainda este ano.

Assista abaixo um pouco de como será o show dos suecos e noruegueses nesta sexta-feira em Manaus.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 9270-1514 (Juliano Macanoni) e 9142-7541 (Márcio Barroso).

Com informações de assessoria

EM TEMPO