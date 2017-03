Os Smurfs animam Páscoa em shopping da Zona Norte

Os Smurfs, personagens azuis que vivem em casas com formato de cogumelo localizadas numa aldeia na floresta, serão tema do evento de Páscoa do Sumaúma Park Shopping. Uma vila repleta de diversão será montada na praça de eventos para oferecer oficinas interativas às crianças de 4 a 12 anos. O evento inicia no próximo dia 30 de março e terá entrada gratuita.

O centro de compras está localizado na avenida Noel Nuteles, Cidade Nova, Zona Norte da cidade.

A atração, “Os Smurfs e a Vila Perdida”, vai reunir diversas atividades organizadas em estações de oficinas, como a de confecção de chocolate, onde os participantes vão aprender a fazer o principal item que simboliza a época mais doce do ano.

Além disso, atividades como o twister, ligue os pontos e o labirinto, também farão parte das estações da Vila Perdida. No twister, as crianças vão poder usar toda a agilidade no jogo de força e raciocínio rápido.

No ligue os pontos, elas vão ajudar os Smurfs a encontrar as peças que estão de acordo com os personagens. E no labirinto, a ajuda dos pequenos será para que os bonequinhos azuis encontrem o caminho da vila perdida. A atração seguirá aberta todos os dias, no horário de 13h às 21h, até o dia 30 de abril.

Para o superintendente do shopping, Cláudio Voso, este será mais um evento de sucesso destinado aos clientes do Sumaúma. “Temos um público fiel e que sempre comparece em nossas ações e eventos. Acredito que isso acontece pelo fato do shopping se preocupar em ser um lugar agradável e que oferece uma gama de entretenimento e serviços. Vamos continuar pensando em grandes atrações como esta que, sem dúvida, vai agradar a todos”, destacou.

Na telona

A atração de Páscoa do Sumaúma chega na mesma época da estreia do filme “Os Smurfs e a Vila Perdida”. A animação traz Smurfette que não está contente após começar a perceber que todos os homens do vilarejo dos Smurfs têm uma função precisa na comunidade, menos ela. Indignada, ela parte em busca de novas descobertas, e conhece uma Floresta Encantada, com diversas criaturas mágicas. Enquanto isso, o vilão Gargamel segue os seus passos.

O longa do diretor Kelly Asbury, traz o ator brasileiro Rodrigo Lombardi como dublador do personagem Gargamel, para a adaptação brasileira do filme. E as vozes de Demi Lovato e Julia Roberts também poderão ser ouvidas nas personagens Smurfette e Smurfwillow, respectivamente, na versão original do filme, em inglês. “Os Smurfs e a Vila Perdida” estará em exibição no UCI Sumaúma.

