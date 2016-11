Os Paralamas do Sucesso e Luan Forró Estilizado fazem show gratuito na Ponta Negra

O Complexo Turístico da Ponta Negra foi o cenário escolhido para receber a quinta edição do ‘Festival Nossa Energia Move a Amazônia’ – o Festival Nema, que será realizado no dia 19 de novembro, com programação gratuita envolvendo música, esporte e gastronomia. As bandas Os Paralamas do Sucesso e Luan Forró Estilizado estão entre as atrações nacionais confirmadas.

O evento acontecerá a partir das 15h em três ambientes diferentes do complexo. Um palco será montado na praia, onde haverá apresentação de DJ’s da cena regional. No calçadão, o público poderá conferir pratos da culinária amazonense a preços populares com o espaço gastronômico ‘Feira do Peixe’. Já o anfiteatro receberá os shows de bandas locais e nacionais.

“Serão mais de oito horas de festival aberto ao público. A proposta é garantir um dia de diversão com esporte, gastronomia e muita música boa”, destacou um dos organizadores do Nema, David Freidzon.

Além da programação cultural, o esporte tem espaço garantido na programação, que incluirá um torneio de futevôlei com premiação em dinheiro, apresentações de flyboard, wakeboard, paraquedismo e a realização da 4ª Corrida Pedestre Nossa Energia Move a Amazônia.

Programação

15h – Palco Praia: apresentação de dj’s, esportes radicais aquáticos, paraquedismo e campeonato de futevôlei;

16h30 – Corrida Pedestre Nema;

17h – Espaço Gastronômico: feira do peixe

18h30 – Início do Festival Nema (Jonnhy Jack Mesclado, Luan Forró Estilizado e Os Paralamas do Sucesso)

