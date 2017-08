‘Os órgãos estão em pleno funcionamento e não há sangramento no cérebro’, diz assessoria de Sabino

O parlamentar está internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP) – Reprodução/Facebook

Após o primeiro dia de exames no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP), a assessoria do deputado federal Sabino Castelo Branco (PTB/AM) divulgou, na noite desta terça-feira (15), um comunicado sobre o estado de saúde do parlamentar. “Os órgãos estão em pleno funcionamento e não há mais nenhum sangramento no cérebro”, diz a mensagem.

O deputado segue internado no hospital paulista após ser transferido, na manhã desta terça-feira (15), do hospital Samel, no Centro de Manaus, para São Paulo. O transporte foi realizado em um avião com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Aérea.

Leia também: Sabino apresenta melhora após ser transferido para São Paulo

No último domingo (13), Sabino sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico e foi internado às pressas. Ele foi submetido a duas cirurgias nos dois dias em que ficou internado em Manaus.

“A equipe médica realizou diversos exames clínicos no parlamentar durante toda a tarde de hoje, que apontaram melhoras significativas no estado de saúde dele. Inclusive, foi retirado o cateter que drenava o sangue da hemorragia no crânio”, reforça o comunicado.

Leia também: Sabino Castelo Branco é transferido em UTI móvel para hospital em São Paulo

De acordo com os médicos, se a evolução do quadro do deputado Sabino continuar nesse ritmo, “em breve poderá ser retirada a entubação”, conclui a nota divulgada pela assessoria de imprensa do parlamentar.

EM TEMPO

Leia mais:

Após duas cirurgias, Sabino será transferido em UTI Aérea para o Sírio Libanês em SP

Sabino Castelo Branco é internado após sofrer AVC hemorrágico

Sabino assume namoro com amazonense e diz: ‘encontrei alma gêmea’