‘Os estados estão falindo porque concediam isenção de ICMS de forma ilegal’, diz Vanessa Graziottin

A Senadora Vanessa Graziottin (PCdoB) atribuiu os problemas financeiros enfrentados por alguns estados do país, como Rio de Janeiro e Espírito Santo, aos incentivos fiscais concedidos, ilegalmente, por seus governantes. Segundo a parlamentar, somente o Amazonas pode conceder incentivos, como a isenção do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

“Os estados estão falindo por que concediam isenção de ICMS de forma ilegal, porque só nós que podemos conceder. Agora isso teve papel na queda dos Estados. Porque lá, eles, para atrair as empresas, fazem a guerra fiscal. E quem mais faz guerra fiscal são os ricos, como Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo. Aí não arrecadam”, defendeu Graziottin.

O posicionamento da parlamentar aconteceu durante visita ao Grupo Raman Neves de Comunicação (GRN) na tarde desta sexta-feira (10). Na agenda, também foram tratados temas como Zona Franca de Manaus e reformas no Congresso Nacional. O resultado dessa entrevista feita pela editoria de política do Amazonas Em Tempo (AET), será publicada na próxima segunda-feira (13).

Novo modelo econômico

A comunista enfatizou que o Estado precisa investir no setor pesqueiro como alternativa econômica pois o modelo Zona Franca não é eterno.

Além disse, para a senadora, esse é o momento da população ficar de olho nas reformas que estão acontecendo no Congresso Nacional a pedido do governo de Michel Temer (PMDB).

“Aqui em Manaus vamos fazer um movimento permanente, nas ruas, para a população saber o que está sendo feito nessas reformas. Essa da previdência é um absurdo! Essa semana se aprovou a medida provisória do ensino médio com um plenário vazio! Esse é um momento muito delicado e a população precisa ficar atenta”, pontuou a senadora.

Márcio Azevedo

EM TEMPO