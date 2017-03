Os desafios de ser ‘braço direito’ do comandante

Para um time de futebol profissional ter sucesso, é necessária a colaboração de todos que fazem parte da equipe. Braço direito dos treinadores, os auxiliares são peças fundamentais para trabalho diário dos comandantes. Em Manaus, quem se destaca na função é Marinho Carlos da Silva Santos, 62, mais conhecido como Marinho Macapá, sua cidade natal. No Campeonato Amazonense 2017, é o responsável por colaborar com o técnico do Holanda, Sidney Bentes.

Exercendo a função, o ex-volante já conquistou sete títulos: três Copas Norte com o São Raimundo (1999, 2000 e 2001) e quatro Estaduais, sendo um tricampeonato pelo Tufão (1999, 2004 e 2006) e um troféu pelo Holanda (2008). No time da Colina, ele auxiliou Aderbal Lana, enquanto no time laranja colaborou com Marquinhos Bahia.

“Tenho carinho por todos os clubes que passei, mas fui mais feliz no São Raimundo depois que parei de jogar profissionalmente. Lá, assim que encerrei minha carreira como atleta, me deram a chance de continuar envolvido com o esporte, quando me convidaram para a comissão técnica. O São Raimundo viveu o último e melhor momento do futebol amazonense. Foram títulos conquistados dentro e fora do Estado, momentos marcantes que sentimos saudades”, diz Marinho.

O heptacampeão valoriza a importância do cargo de auxiliar técnico no futebol atual. “Muitas vezes o treinador fica preocupado na parte ofensiva e esquece a defensiva. Nós, como auxiliares, estamos sempre dando uma orientação sobre cansaço de algum jogador ou posicionamento errado dentro de campo”, cita.

Chegada em Manaus

Na capital amazonense desde 1980, Marinho Macapá relembra como começou sua trajetória no futebol local, contratado pelo Leão da Vila Municipal junto a uma equipe amapaense. Acostumado e apaixonado por Manaus, ele nem pensa mais em voltar para sua cidade natal.

“O Guarani-AP, time que eu jogava, veio a Manaus fazer um amistoso contra o Nacional, em 1979. O treinador Laerte Dória me viu atuar e me indicou para o clube, mas eu não pude ficar no Amazonas durante a minha primeira vinda. Um ano depois, o Nacional foi a Belém e a Macapá fazer uma turnê e me trouxeram em definitivo. Devo muito ao professor Manoel Carmo do Chaves, o Maneca, que me apoiou bastante no início do meu ciclo no Amazonas. Hoje formei família em Manaus e não troco esta cidade por nada”, afirma.

Decacampeão

Como jogador, o currículo de Marinho é invejável, pois, como volante e lateral-direito, é o maior campeão amazonense da história como jogador de futebol profissional. Dentro das quatro linhas são dez conquistas: dois tricampeonatos (1979,1980, 1981 e 1984, 1985 e 1986) e um bicampeonato (1991 e 1995) pelo Nacional, além de um bicampeonato pelo Rio Negro (1987 e 1988).

“Me identifico muito com o Nacional, pois passei mais de dez anos no clube e tínhamos uma diretoria muito competente. Além de ser campeão várias vezes, eu fiz muitos amigos por lá. Participamos da Primeira Divisão do futebol brasileiro e jogamos contra times grandes. Lembro-me que vencemos o Cruzeiro por 1 a 0 com gol do Fernandinho. Recebemos o Flamengo, de Zico, e o Atlético-MG, de Toninho Cerezo, e medimos forças com eles de igual para igual. Naquele tempo, os melhores jogadores que atuavam no Brasil dificilmente eram negociados para jogar na Europa. As melhores estrelas do futebol brasileiro estavam por aqui e meu nome chegou a competir pelo prêmio da Bola de Prata para o melhor volante do Brasileirão”, relembra o ex-jogador.

Apesar do amor exposto pelo Leão da Vila Municipal, Marinho faz questão de destacar o carinho e respeito pelo time Barriga-Preta. “Não posso esquecer do Rio Negro, pois fui repatriado pelo clube quando resolvi atuar no futebol cearense pelo já extinto América. Na época, foi com alegria que retornei a Manaus, pois todos já conheciam o meu futebol”, destaca.

Ponto de vista do recordista

Com propriedade para falar sobre futebol amazonense, Marinho acredita que os empresários locais precisam recuperar a confiança nos dirigentes dos clubes, além de uma união maior entre as equipes locais e os veículos de comunicação. Ele garante que com medidas nesse sentido, o esporte bretão baré voltará a ser forte e com representatividade como acontecia até o início dos anos 1990.

“Precisa de investimento e diretores capacitados, que transmitam confiança e prestem conta aos investidores. Têm muitas pessoas que querem injetar recursos no futebol profissional local, mas infelizmente, a maioria dos empresários não confiam nos dirigentes dos clubes. A imprensa local tem que cobrir mais os clubes e divulgar o futebol local, pois muitas vezes abrimos o jornal e as pessoas nem sequer sabem quem vai jogar na cidade”, encerra o ex-volante.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO