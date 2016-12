Orquestra de Violões do Amazonas reapresenta concerto natalino nesta quarta

A Orquestra de Violões do Amazonas volta a apresentar o concerto que levou ao público, ontem, um resgate de músicas natalinas, além da execução de composições contemporâneas. A reapresentação acontece nesta quarta-feira, às 19h, no Teatro da Instalação, localizada na rua Frei José dos Inocentes, s/nº, Centro, com entrada gratuita.

O repertório selecionado inclui músicas de Natal tradicionais e contemporâneas, que passam por todas as etapas da vida de Jesus Cristo, como a visita dos três reis magos, o nascimento, a manjedoura e demais aspectos importantes dessa história bíblica.

‘The Best Fidelis’, ‘Jesus, Alegria dos Homens’, ‘Noite Feliz’, ‘Jingle Bells’ e ‘Pinheirinhos’ são algumas das canções natalinas do repertório do concerto, que finaliza as apresentações da Orquestra de Violões do Amazonas em 2016.

Com 20 músicos comandados pelo maestro Davi Nunes, a orquestra realizou este ano eventos com outros Corpos Artísticos como o Coral do Amazonas e Ivete Ibiapina, o Balé Experimental do Corpo de Dança e o Balé Folclórico, apresentações pelo Projeto Música na Estrada, em Boa Vista (RR) e Porto Velho (RO), e o encerramento com duas apresentações com o músico Yamandú Costa, do Rio Grande do Sul, que foi surpreendido com o trabalho realizado pela Orquestra de Violões do Amazonas e já está preparando projetos vinculados aos músicos do grupo amazonense.