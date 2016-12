Orquestra de Violões anima clientes de shopping nesta quarta

Sob a regência do maestro Davi Nunes, o quarteto de cordas da Orquestra de Violões do Amazonas se apresenta nesta quarta-feira (21), na praça de Eventos (piso Arara – térreo) do Sumaúma Park Shopping. O evento gratuito acontece a partir das 18h e promete encantar os clientes que estiverem pelo mall.

“Preparamos um repertório variado, incluindo todas as apresentações que já foram realizadas este ano, sem esquecer de priorizar o período natalino”, destacou o maestro da Orquestra de Violões do Amazonas, que existe há 16 anos e que tem por objetivo fomentar a cultura no Estado, através desse instrumento de corda considerado o principal na cultura popular brasileira.

Além disso, outra atração tão esperada pelos amazonenses, vai passar pelo Sumaúma nesta quarta (21), às 19h. A Caravana da Coca Cola, desembarca no shopping localizado na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus e promete levar luz e espalhar a magia do Natal com os personagens divertidos que são os símbolos da marca.

