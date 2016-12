Orquestra de Câmara do Amazonas encerra temporada do Café Concerto

Para fechar a temporada de concertos da Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) com chave de ouro, a Secretaria de Estado de Cultura (SEC), realiza, no próximo domingo (11), a partir das 11h, a última edição do Café Concerto de 2016.

O evento integra os Concertos Matinais que acontecem aos domingos no Centro Cultural Palácio da Justiça. O concerto terá a regência de Marcelo de Jesus.

“Nós estamos muito felizes, porque o projeto superou todas as nossas expectativas! Sempre tivemos a casa cheia, com grande aceitação das pessoas. Isso nos deixou felizes, porque não esperávamos tanta repercussão, visto que os concertos aconteciam no domingo de manhã. No entanto, isso incentivou as famílias a irem ao Palácio da Justiça e prestigiarem os nossos espetáculos”, conclui de Jesus.

