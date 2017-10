Orquestra Barroca do Amazonas realiza concerto neste sábado

A Orquestra Barroca do Amazonas (OBA) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) fará uma apresentação em alusão aos 250 anos de morte do compositor alemão ‘Georg Phillips Teleman’. O concerto será realizado neste sábado (21), as 18h, na Academia Amazonense de Letras (AAL), localizada na rua Ramos Ferreira, Centro de Manaus. A apresentação será gratuita.

A programação contará com as quatro principais obras produzidas pelo compositor: Musique de Table, Pariser Quartette TWV43: e 4; Concerto TWV 54: D1 e Concerto TWV 51:G9.

A orquestra é composta: Violino 1 – Gustavo Medina (spalla), Antonina Minenkova, Mário Brock Leão, Andreza Viana; Violino 2 – Manoella Costa (concertino), Raus Gustavo Falcon, Tiago Soares, Tito Esteves; Viola: Gabriel Lima (solista), Glenda Sousa; Violoncelo – Edoardo Sbaffi (concertino), Calebe Alves Teixeira; Contrabaixo – Silvanei Correia; Cravo: Mário Trilha, Vanessa Monteiro Lameira; Guitarra Barroca- Benjamin Prestes, Luciano Souto; Flautas transversais – Márcio Páscoa, Arley Rodrigues.

Sobre a Orquestra Barroca do Amazonas

A Orquestra Barroca do Amazonas surgiu na Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e começou as atividades em 2009. Ela é parte das atividades desenvolvidas no Laboratório de Musicologia e História Cultural (grupo de pesquisa reconhecido pelo CNPQ e certificado pela UEA) do qual tomam parte ainda mais cinco docentes e 10 discentes de mestrado e graduação.

