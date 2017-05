Orquestra Barroca do Amazonas realiza apresentação gratuita neste sábado

A Orquestra Barroca do Amazonas (OAB) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realizará, no próximo sábado (13), o primeiro concerto da temporada de 2017 do projeto ‘Formação de Plateia’, desenvolvido em parceria com a Academia Amazonense de Letras.

O Concerto é gratuito e ocorrerá, a partir das 18h, na sede da Academia Amazonense de Letras, localizada na Avenida Ramos Ferreira, nº. 1003 – Centro.

O tema da apresentação será: ‘Sonata, Suite e Concerto’. A ideia é explicar ao público o que significam estes gêneros e proporcionar uma apreciação informada sobre a música. Os flautistas Márcio Páscoa e Arley Rodrigues, o cravista Mario Trilha e o violoncelista Edoardo Sbaffi farão parte da apresentação.

Bach é um dos expoentes do período barroco, e ao lado de Telemann, são os maiores representantes do estilo no ambiente alemão. Couperin é um dos maiores autores de musica para tecla e sua obra instrumental é igualmente uma das mais representativas do barroco francês. Por fim, Mattheson é um dos grandes teóricos do seu tempo, que também teve destacada ação como cantor e compositor. A OBA retornará à AAL com outro repertório e outra formação para novo concerto em 10 de junho.

Com informações da assessoria