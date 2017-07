Oropouche, vírus da Amazônia, deixa especialistas em alerta no País

Oropouche é transmitido pelo maruim ou borrachudo

Após a epidemia da Zika em 2015 e do surto de febre amarela esse ano, um outro vírus está preocupando especialistas no Brasil. O desconhecido oropouche , comum na Amazônia, já tem registros em várias parte do país e pode ser uma ameaça à saúde pública, pois também é transmitido por insetos. O principal responsável por essa transmissão é o famoso maruim ou borrachudo, muito comum em regiões próximas a florestas e manguezais de quase todo o Brasil. O assunto veio à tona na última edição da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, quando um pesquisador da USP de Ribeirão Preto, professor Luiz Tadeu Moraes Figueiredo fez o alerta.

O infectologista Sílvio Fragoso, gerente de urgência da Fundação Medicina Tropical, em Manaus, explicou que o oropouche não é letal, mas causa de três a cinco dias de intenso sofrimento. “A doença causa calafrios, febre alta, dor de cabeça muito forte, fotofobia e dor na região lombar. Os sintomas normalmente duram de quatro a cinco dias. Uma característica específica desse vírus é que em um terço dos casos, pode haver uma recaída e os sintomas durar mais cinco dia”.

Sílvio ressalta que o diagnóstico precoce e correto pode ser alcançado por meio de exames laboratoriais e precisa ser distinguido das outras doenças parecidas, como a dengue e chikungunya. “Como são sintomas parecidos, muitas pessoas acreditam estarem com as doenças mais conhecidas, como a dengue, mas na verdade está com o oropouche, por isso é importante o diagnóstico correto”.

O tratamento para a doença, segundo o infectologista está sendo sintomático. Remédios analgésicos e anti-inflamatórios devem ser receitados por um médico, pois alguns deles são perigosos, podendo levar à diminuição da coagulação sanguínea (como a aspirina), prejudicando a recuperação do paciente. Em casos graves, pode-se lançar mão de uma terapia antiviral.

Sobre a prevenção da doença, Sílvio explica que é feita como se faz com as outras, evitando criadouro de mosquitos. “Por meio da aplicação cuidadosa de inseticidas em locais onde há predominância de mosquitos, e quando em áreas endêmicas, fazer uso de repelente de insetos para prevenir picadas”.

Casos aumentam

O número de casos de febre oropouche também tem se tornado mais frequente em áreas urbanas não só no Brasil, como no Peru e países do Caribe.

Em 2002, 128 pessoas infectadas pelo vírus oropouche foram diagnosticadas em Manaus (AM), hoje não há um numero específico. Dos 128 infectados que foram estudados pela equipe de Luiz Tadeu na USP, todos tinham o diagnóstico clínico de dengue, uma vez que os sintomas da doença são parecidos.Mas hoje há registros desses casos na capital e que são atendidos pela FMT.

Segundo Sílvio, em Manaus os pacientes apresentam os sintomas típicos da infecção, como febre aguda, dores articulares, de cabeça e atrás dos olhos. No entanto, alguns pacientes desenvolvem infecção no sistema nervoso central. ” Esses casos mais graves podem estar associados com uma baixa imunidade dos pacientes, quando por exemplo, ele já tem uma doença como a diabetes”.

