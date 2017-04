Orla da Ponta Negra terá policiamento ciclísticos

Turistas e frequentadores da orla da Ponta Negra passarão a contar com policiamento ciclístico que a Policia Militar do Amazonas irá implementar para reforçar a segurança.

O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (11) em uma reunião realizada na sede da Caloi Norte S/A, na ocasião o Comandante do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), Tenente Coronel PM Cláudio, o comandante do CPA Oeste, Tenente Coronel PM Ronaldo Brito, e o responsável pelo Projeto do Policiamento Ciclístico, Tenente Roberto Vieira foram convidados pelos diretores da empresa a conheceram a pista de treinamento.

Segundo comandante do CPA Oeste, a patrulha vai auxiliar bastante o policiamento ostensivo realizado pelas viaturas, visando a potencialização da ostensividade policial e a diminuição de furtos e roubos na orla da Ponta Negra.

“A nova modalidade vai possibilitar uma maior interação com as pessoas e permitir uma ampla cobertura onde o policiamento a pé é limitado, além de viabilizar a presença da Polícia Militar em locais onde não é possível o alcance com motocicletas ou carros”. Destacou.

Tenente coronel Ronaldo Brito, ressaltou que durante o encontro, ficou acertada que a Caloi Norte S/A doará 10 bicicletas modelo Express, adequadas ao ciclopatrulhamento, além das bikes a empresa vai patrocinar a adesivagem dos veículos não motorizados. A Caloi também vai conceder 30 bicicletas para o treinamento dos policiais que farão parte do projeto.

O comandante informou também que para atuar no policiamento, os policiais militares passarão por treinamento e capacitação que ajudarão a fazer frente a criminalidade.

A previsão do lançamento do policiamento ciclístico é para o dia 30 de abril de 2017, às 08h, durante o Passeio Ciclístico da PMAM, evento que faz parte do calendário das atividades comemorativas ao aniversário da Instituição. O efetivo do ciclopatrulhamento será realizado por 15 policiais militares, todos voluntários e o policiamento ficará subordinado a 19º Cicom.

Com informações da assessoria