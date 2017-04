Orgia sexual entre cinco homens vai parar na delegacia

Jonathas Allen Sabino foi preso pela polícia após tentar assaltar dois homens durante um encontro sexual. O caso ocorreu na rua Charles, núcleo 22, bairro Cidade Nova, na Zona Norte, às 18h50 deste sábado (15). No total, cinco homens marcaram para ir ao motel, onde praticariam uma orgia sexual, mas dois deles acabaram sendo atacados ao tentarem desistir do sexo em grupo.

Na ocasião, as vítimas, que tiveram os nomes preservados, marcaram o encontro homoafetivo apenas com Jonathas. O objetivo era ter um encontro em trio num motel da Zona Norte, entretanto, o suspeito acabou indo ao local marcado com mais dois amigos, um deles conhecido apenas como Rodrigo. O terceiro envolvido ainda não foi identificado.

De acordo com o registro na delegacia, ao chegarem no motel, as duas vítimas acharam estranho o comportamento do trio e desistiram do compromisso. Os cinco, então, entraram no veículo e saíram do local.

Ao passarem próximo de um campo de futebol, localizado no núcleo 22, Rodrigo exigiu que o motorista dobrassem na próxima rua e parasse o veículo. No local, o trio determinou que a dupla pagasse pelo encontro. Ao negarem o pedido, os dois homens foram agredidos. Os suspeitos ainda tentaram enforcar um deles com uma camisa.

Durante a ação, eles tentaram pegar os celulares das vítimas como pagamento pelo serviço. Um dos jovens conseguiu escapar correndo e pediu ajuda aos moradores do bairro. A polícia foi acionada.

Os populares correram na direção do trio. Rodrigo e o outro rapaz fugiram, enquanto Jonathas foi detido e espancado até a chegada das viaturas. Na delegacia, Jonathas alegou que queria receber o dinheiro já que havia praticado sexo oral nas vítimas. O caso foi registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

EM TEMPO