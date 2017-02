Órgãos Municipais atuam para minimizar alagamentos na Zona Norte

Desde a segunda-feira (27) órgãos da Prefeitura de Manaus estão acompanhando de perto a situação dos alagamentos causados pelas chuvas na comunidade Raio do Sol, bairro Cidade Nova, e na rua Salmão, bairro Alfredo Nascimento II, ambos na Zona Norte. As equipes avaliaram os locais para buscar soluções e assim, minimizar os problemas dos moradores.

“A Defesa Civil Municipal nesta segunda acionou as secretarias, tivemos alagações e vários casos com risco de desabamento. A análise feita juntamente com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) é de que existem grandes quantidades de lixo no sistema de drenagem. Diante disso, fizemos um levantamento para que se possa desassorear, fazer uma limpeza do igarapé e do sistema de drenagem”, disse o secretário executivo da Defesa Civil de Manaus, Claúdio Belém.

Os técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) também estão presentes dando o suporte às famílias vítimas da alagação. Foi feito o cadastramento socioeconômico dessas famílias, a comunidade foi informada sobre os procedimentos para receber benefícios eventuais e de como funciona a Lei do Auxílio Aluguel.

“Hoje, nós estamos fazendo esse cadastro para identificar qual a perda e junto com a Defesa Civil também verificar quais famílias serão inclusas no Auxílio Aluguel diante da necessidade da área de risco identificada pelo órgão”, completou Mirella Lauschner, diretora do departamento de Proteção Social e Especial da Semmasdh.

Moradora há 3 anos, a dona de casa Elvira Carvalho Feitosa, acredita que, com a ida das equipes da Prefeitura, os problemas da comunidade irão diminuir. “Foi muito ruim o que aconteceu na segunda-feira, e com a vinda da Prefeitura, espero que melhore a situação, não só minha que fui atingida, mas de todos os moradores.”

Foram realizados 82 cadastros para benefícios eventuais. Desse total, sete famílias sinalizaram interessa no Auxilio Aluguel e foram encaminhadas para avaliação pela Defesa Civil. A entrega dos benefícios eventuais deve acontecer nesta quinta-feira (02).

Estiveram presentes ouvindo a reinvindicação dos moradores, equipes da Seminf, Semmasdh, Casa Militar e gabinete do prefeito em exercício Marcos Rotta.

