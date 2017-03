Órgãos lutam para firmar direitos do consumidor

Em comemoração ao Dia do Consumidor, celebrado ontem (15), a Secretaria de Executiva de Estado de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon-AM) e a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus) destacaram ações em benefício desse público.

O presidente da CDL-Manaus, Ralph Assayg, lamentou a entidade não ter preparado nenhuma comemoração para a data. “Ontem, deveríamos ter feito uma comemoração bonita na Câmara Municipal de Manaus (CMM) para parabenizar o público, mas infelizmente não houve oportunidade, pois tivemos que paralisar tudo para lutar a favor de todos os consumidores da cidade”, destacou.

Ralph disse que o tratamento ao consumidor tem que ser feito da melhor maneira possível, porque hoje está muito mais difícil manter o cliente com fidelidade que buscar um novo.

“O consumidor é o ponto mais importante que existe, é de onde vem nossa sobrevivência e onde está a empregabilidade; sem o consumidor o comércio não existe”, declarou.

O presidente informou também que o trabalho que tem que ser feito é fidelizar o consumidor, gerar novidades, fazendo pesquisas de mercado, verificando o que ele quer, o tipo de produtos que variam naquele ano, sabendo se a coleção de roupa agrada. “É um trabalho do ano todo para ganhar e fidelizar esse cliente”, enfatizou.

Direitos

A CDL-Manaus acredita que o consumidor atualmente tem melhores condições de reivindicar seus direitos por meio dos Procons e, por conta disso, grandes empresas foram se adequando, fazendo com que diminuíssem as demandas dentro dos órgãos de defesa

do consumidor.

Ralph acredita que cada vez mais as lojas vão prezar pelos direitos do cliente. “Dentro das lojas, os índices de reclamações caíram porque sabem que perder um cliente é pior que pegar uma multa do Procon”, frisou.

Alerta

A titular do Procon-AM, Rosely Fernandes, declarou que o consumidor tem sempre que estar vigilante para evitar problemas e reivindicar seu direito no momento certo. A secretária acredita que ainda há margem para avançar no que diz respeito às lutas para garantir esses direitos.

“Nesse caso, assuntos que estão pendentes precisam ser retomados para discussão”, disse Rosely. Ela completa informando que a maior parte das reclamações do órgão atualmente são em relação a serviços de água, energia, telefonia e bancos.

“Cada vez mais temos que atuar com mais afinco para que as autoridades passem a olhar e defender o consumidor, e não apenas regular o mercado”, finalizou.

O órgão realizou também ontem a inauguração do posto do órgão no PAC Cidade Leste e uma campanha de fiscalização nos postos de combustíveis, verificando a qualidade desses produtos e estimulando que o próprio consumidor exija a verificação da qualidade do combustível na hora de consumir. A campanha conta o apoio da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e encerra hoje.

Joandres Xavier

EM TEMPO