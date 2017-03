Órgãos iniciam Operação ‘Pente Fino’ para localizar corpos de crianças vítimas de naufrágio

Corpo de Bombeiros e Defesa Civil iniciaram, nesta segunda-feira (13), a operação denominada ‘Pente Fino’, para encontrar as duas crianças, de quatro meses e 4 anos, que continuam desaparecidas desde o naufrágio da lancha expresso ‘Vó Mulata’, no município de Nova Olinda do Norte (distante 135 km de Manaus). O incidente aconteceu na manhã da última quinta-feira (9). As buscas recomeçaram às 8h e deve seguir até o final da tarde.

A Marinha e familiares das vítimas também participam das buscas. De acordo com os Bombeiros, três lanchas vão de Novo Olinda até a boca do rio Madeira em um perímetro de, aproximadamente, 20 a 25 Km.

Um barco recreio com toda logística necessária será usado para suprir as lanchas e os membros da equipe com alimentação e demais equipamentos.

A fatalidade aconteceu na manhã da última quinta-feira (9). Na ocasião, a embarcação fazia linha da comunidade Rosarinho em Autazes (distante 112 km de Manaus), passando por Nova Olinda do Norte, até o município de Borba (distante 150 km de Manaus), quando ocorreu uma suposta pane no motor.

Segundo a Defesa Civil de Nova Olinda do Norte e da Polícia Civil local, 20 pessoas estavam na embarcação na hora do acidente e, destas, 18 foram resgatadas com vida.

Mara Magalhães

EM TEMPO