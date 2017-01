Órgãos firmam parceria para o setor primário no AM

O Sistema Sepror – Secretaria de Estado de Produção Rural e a Associação Amazonense de Municípios (AAM) começam a atuar em parceria para o desenvolvimento do setor primário, agropecuário e pesqueiro nos municípios do interior do Estado. Em reunião realizada entre as entidades, nesta segunda-feira (23), foram definidas as agendas prioritárias para o setor.

De acordo com o secretário de Estado de Produção Rural, Hamilton Casara, a participação da AAM no processo de integração das ações do setor primário é fundamental. Para ele, a entidade atuará como uma ponte entre o Sistema Sepror, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), Agência de Defesa Agropecuária Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa) e Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS). – e as prefeituras dos municípios.

“A associação é quem conversa, diariamente, com todos os municípios do interior do Estado e está mais conectada aos administradores municipais. Ela vai facilitar enormemente nossa proposta de integração, assim como no alinhamento das metas que estamos traçando como prioritárias para o desenvolvimento do setor em todos os municípios”, destacou.

Outro ponto estratégico dessa parceria, segundo Casara, é a otimização dos recursos humanos e, ainda, de logística. “A Associação dos Municípios vai ajudar como uma facilitadora e como instrumento de integração nos municípios. Com isso, vamos otimizar nossos recursos humanos e estruturais fortalecendo as ações que vamos empreender em cada campo”, pontuou.

Para o presidente da AAM, João Medeiros Campelo, com essa parceria, os municípios ganham ainda mais visibilidade e atenção para fomentar suas cadeias produtivas. “Estamos não apenas disponibilizando um espaço para o diálogo, mas colocando nossa estrutura para compor esse plano de ação que vai fomentar, ainda mais, a economia dos municípios. Ninguém melhor do que a Associação e os prefeitos desses municípios para saber as reais necessidades da sua região. Esse olhar da Sepror para os municípios e essa atuação farão toda a diferença ao final do processo”, destacou.