Órgãos fecham parceria para redução de assaltos em ônibus na capital amazonense

No intuito de buscar soluções para aumentar a segurança nos ônibus do transporte coletivo, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) intermediou na tarde desta quarta-feira (19), uma reunião entre o comando da Polícia Militar (PM), o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e vereadores da Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

De acordo com o superintendente da SMTU, Ronaldo Brito, a reunião serviu para aproximar os órgãos envolvidos e firmar uma parceria que resulte na redução das ocorrências de crimes envolvendo o transporte coletivo.

“Por orientação do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, nós intermediamos essa reunião e nos colocamos à disposição da Polícia Militar para contribuir no que for necessário. O comandante da polícia sinalizou de forma positiva e o Sinetram fornecerá todos os dados estatísticos que possui. Queremos com isso aumentar a sensação de segurança dos usuários do transporte”, afirmou.

Ficou definido que por meio da parceria entre os órgãos presentes na reunião, haverá troca de informações sobre os casos de roubos a coletivos que subsidiarão as ações da PM.

O comandante da PM, coronel David Brandão, explicou que a partir das informações fornecidas a polícia vai elaborar um plano de trabalho em conjunto.

“A polícia militar vai continuar com a operação catraca que é realizada diariamente e que, inclusive, resultou numa maior incidência de pessoas presas envolvidas nesses delitos. O policiamento ostensivo nós vamos colocar na principais manchas criminais, ou seja, aonde existe uma incidência maior de ocorrências de assaltos a coletivos utilizando as informações fornecidas pelo Sinetram”, explicou.

Nesta quinta-feira (20), uma nova reunião entre a polícia militar e o Sinetram será realizada para dar prosseguimento a definição das estratégias que serão adotadas.

Com informações da assessoria