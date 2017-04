Órgãos estaduais irão funcionar normalmente nesta sexta

O governo do Amazonas informou, na tarde desta quinta-feira (27), por meio de nota, que os órgãos estaduais deverão funcionar normalmente nesta sexta-feira (28), data prevista para ocorrer a greve geral em protesto contra a reforma da previdência e mudanças na legislação trabalhista.

Ontem, o governo estadual afirmou que não pretende tomar medidas punitivas aos funcionários públicos e comissionados que aderirem à manifestação e faltarem ao trabalho.

Também em nota, prefeitura disse que os órgãos municipais deverão funcionar normalmente na sexta-feira (28) e que nenhuma medida prévia será tomada e a administração municipal manterá seus serviços à população manauara.

Além dos funcionários públicos, a classe de trabalhadores da construção civil, que conta com aproximadamente 25 mil operários na cidade, deve paralisar as atividades em todas as obras da capital. Os rodoviários também aderiram à greve e irão paralisar uma parte das atividades. Além de outros sindicatos e instituições.

A greve nacional é o resultado da união de sindicatos e movimentos sociais de todo o país como uma resposta contra as mudanças previstas para a nova Previdência Social, entre elas, a alteração da que fixa idade mínima para aposentadoria em 65 anos para homens e 62 anos para mulheres.

