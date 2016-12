Órgãos e instituições mobilizam doações às vítimas de chuva em Manaus

Sensibilizadas com as famílias que perderam suas casas durante o forte temporal que atingiu Manaus nesta semana, instituições públicas e privadas se mobilizam para arrecadar doações destinadas às vítimas dos desastres. O objetivo é amenizar o sofrimento de quem vai entrar o novo ano sem um teto para morar.

Já a campanha batizada como ‘Chuva de Amor’ recolhe, desde a última terça-feira (27), colchões, roupas de cama, roupas, alimentos não perecíveis e materiais de limpeza e higiene pessoal. A iniciativa é feita por meio da parceria entre vários órgãos municipais, entre os quais a Defesa Civil e algumas secretarias, além da Procuradoria-Geral do Município (PGM) e de instituições como o Parque Municipal do Idoso, Escola Municipal Aristóteles Alencar e Igreja Católica Sagrada Família.

No Japiim 2, Zona Sul, onde está a paróquia da Sagrada Família, muitos moradores perderam tudo, entre eles agentes de pastoral da própria comunidade.

O pároco Danival Lopes é quem está à frente dos trabalhos e diz que qualquer doação é bem-vinda: do material de higiene à geladeira.

“A igreja se abre para acolher aqueles que querem ajudar”, disse.

A paróquia está localizada na avenida Fábio Lucena, 1843, próximo à Secretaria de Estado de Educação (Seduc/AM). Os números de contato são: 99163-3487 / 3613-3410

Nessa onda de ajuda, alguns artistas da terra também começaram a se mobilizar para dar uma parcela de colaboração. É o caso de Nícolas Jr., a banda “Os Tucumanos” e a banda Johnny Jack Mesclado, que realizam, nesta sexta-feira (30), às 18h30, no Largo São Sebastião, o show Tacacá Solidário. O objetivo é arrecadar roupas em geral, utensílios domésticos, colchões, alimentos e outros produtos.

“Vamos estar na praça desde as cinco da tarde, com o pessoal da Semasdh. É a nossa forma de contribuir e até de ajudar a outras pessoas a fazerem o mesmo, um local central e de fácil acesso”, informou a jornalista e organizadora do evento, Manuella Barros.

Defesa Civil

Reforçando a campanha e complementando as doações, a Defesa Civil do Amazonas distribuiu para as famílias, logo após o desastre, principalmente dos bairros Colônia Antônio Aleixo, Mauazinho e Japiim, na Zona Sul, kits de ajuda humanitária com cesta básica, kits dormitório e higiene, redes e mosquiteiros.

Além disso, a Defesa Civil de Manaus trabalha para instalar em residências famílias que tiveram suas casas destruídas pelos acidentes provocados pela chuva.

Na tarde da última quarta-feira (28), populares que estavam abrigados temporariamente na Escola Municipal Aristóteles Alencar, no Distrito Industrial, Zona Sul, foram contempladas com o programa aluguel social e deixaram as salas de aula, que serviam de dormitórios. A instituição de ensino continua como posto de coleta das doações.

Aliados da ação solidária, servidores da Seduc irão entregar, na manhã de hoje (30), para 400 vítimas da chuva, cestas básicas e donativos. A doação ocorrerá no Centro de Convivência da secretaria, localizado no Japiim, às 11h.

Sobreviventes

Os menores Gabriel Ruan Pereira, 8, e João Miguel Beltrão, 5, que ficaram soterrados após deslizamento de terra na terça-feira, seguem internados, em estado grave, mas estável, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do pronto-socorro da Criança, na Zona Leste, o ‘Joãozinho’, segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam).

Gerson Freitas

EM TEMPO