Órgãos de Segurança realizam operações em todas as Zonas de Manaus

Órgãos de Segurança realizam, a partir desta quarta-feira (12) operações de segurança em todas as Zonas da cidade, com o objetivo de inibir ações criminosas e garantir a tranquilidade nas ruas da capital durante o feriado prolongado.

As operações são coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), realizadas pela Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito (Detran/Am), com apoio das Secretarias Executivas-Adjuntas de Inteligência, Operações e Planejamento e Gestão Integrada, Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança e Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

Durante os cinco dias da operação integrada serão realizadas barreiras em pontos estratégicos para abordagens a pessoas, veículos e coletivos, além de reforço no policiamento comercial, próximo à caixas eletrônicos, supermercados e templos religiosos.

O comandante da Polícia Militar, coronel David Brandão, ressalta que o policiamento será intensificado em áreas onde há maior índice de criminalidade. “Vamos fazer o policiamento ostensivo, motorizado, nas atividades de saturação de área e de incursão em regiões onde for necessária a presença policial mais intensa”, afirmou.

Além do policiamento ostensivo, as ações contarão com fiscalização no trânsito pelo Detran para coibir e autuar irregularidades em avenidas e nas rodovias estaduais e do Corpo de Bombeiros vai executar serviços de prevenção e proteção em área de banho, como Ponta Negra, e reforço das diversas ações de segurança.

As operações seguem até a manhã de segunda-feira (17).