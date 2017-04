Órgãos de segurança realizam operações em todas as zonas de Manaus a partir desta quarta-feira

Órgãos de Segurança realizam a partir desta quarta-feira (12) operações de segurança em todas as zonas da cidade, com o objetivo de inibir ações criminosas e garantir a tranquilidade nas ruas da capital durante o feriado prolongado. As ações também estão voltadas para coibir crimes contra a vida, homicídios e latrocínios.

As operações serão realizadas por policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Polícia Militar, Polícia Civil e contam com apoio do Corpo de Bombeiros e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

Durante os cinco dias da operação integrada serão realizadas barreiras em pontos estratégicos para abordagens a pessoas, veículos e coletivos, além de reforço no policiamento em áreas comerciais. “Nós tivemos um aumento atípico de crimes nos primeiros dias de Abril por isso todo Sistema de Segurança vai estar empenhado neste feriado, onde a contribuição da população também é importante, mantendo condutas seguras e prudências em suas ações”, disse o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes.

O comandante da Polícia Militar, coronel David Brandão, ressalta que o policiamento será intensificado em áreas onde há maior índice de criminalidade. “Vamos fazer o policiamento ostensivo, motorizado, saturação de área e incursão em regiões onde for necessária a presença policial mais intensa”, afirmou.

A Polícia Civil vai utilizar equipes para reforçar o trabalho nas unidades policiais e ações repressivas nas ruas da capital, principalmente na zona sul. “Nesse período de feriado também vamos fazer cumprimento de mandados de prisão e continuar as investigações dos crimes”, afirmou o delegado-geral, Frederico Mendes.

Além do policiamento ostensivo, as ações contarão com fiscalização no trânsito pelo Detran para coibir e autuar irregularidades em avenidas e nas rodovias estaduais e do Corpo de Bombeiros vai executar serviços de prevenção e proteção em área de banho, como Ponta Negra, e reforço nas diversas ações de segurança. As operações seguem até a manhã de segunda-feira (17).

Com informações da assessoria