Órgãos de segurança pública realizam visita técnica em Maués

Órgãos de Segurança Pública iniciaram por Maués, nesta quarta-feira (22), um levantamento técnico sobre as demandas na área de segurança no interior do Estado. Seguindo determinação do governador José Melo, o objetivo é melhorar as ações de combate ao crime, dando mais estrutura aos policiais, aumentando o efetivo e melhorando os equipamentos, como viaturas e armamentos.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, com a recuperação da economia no Estado, o interior também será beneficiado com investimentos na área de segurança pública. “O interior foi atingido com a falta de investimentos por conta da crise e nesse momento estamos levantando essas demandas para que sejam atendidas na medida do possível”, disse.

Além do secretário de Segurança, Sérgio Fontes, participaram da visita técnica em Maués, o comandante-geral da Polícia Miliar do Amazonas, coronel David Brandão, o delegado- geral de Polícia Civil, Frederico Mendes, o comandante do Comando de Polícia do Interior (CPI), tenente-coronel Alcio Vargas Costa Sampaio, o comandante da 10º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) Maués, tenente Orlando Santos e o prefeito do município, Júnior Leite.

Sérgio Fontes destacou ainda, que tanto a PC quanto a PM estão fazendo uma redistribuição do efetivo que atua no interior. “Todas as cidades do interior devem ter um efetivo mínimo e adequado para desenvolver as ações de segurança, e esse trabalho de redistribuição de policiais aos municípios já vai contribuir para as próximas ações”, destacou.

